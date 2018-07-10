Ученые зафиксировали переход азота в жидкое металлическое состояние

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Группа исследователей обратила внимание на эволюцию Земли и предположила, что азот - это не только газ.

Из азота состоит атмосфера планеты Земля. Если рассмотреть с эволюционной точки зрения, то можно заметить, что азот переместился из недр Земли на ее поверхность и даже выше. Таким образом можно было предположить, что внутри земного шара азот находится не только в газообразном состоянии, но возможно еще и в жидком так как давление там может доходить до 3,5 миллионов атмосфер, а температура — до шести тысяч градусов Кельвина. Физики из США, Китая и Великобритании впервые смогли увидеть переход азота в жидкое металлическое состояние. До этого возможно было лишь зафиксировать образование такого состояния, но никак не увидеть. Ранее невозможность ухватить момент такого состояния была обусловлена так же несовершенством оборудования. Из-за этого экспериментаторы не могли рассмотреть результаты вследствие давления более одного миллиона атмосфер и температуры более 2500-6000 градусов Кельвина - условия, находящиеся в недрах Земли.

Команда исследователей под руководством Александра Гончарова восполнила этот пробел и поместила азот под давление 1,2-1,6 миллионов атмосфер, при этом нагревая его до температуры около 3000 кельвинов. Ученые зафиксировали, что при нагревании ширина запрещенной зоны уменьшается, и азот становится металлом.