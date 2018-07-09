«Инопланетяне идут»: В Туапсе находится база НЛО

Сегодня, 17:51

Их отчётливо видели множество жителей и, даже, засняли на видео. Скептикам всё труднее сомневаться.

В Туапсе реально зачастили НЛО. Множество уфологов предполагают – они идут. Раз они появляются там так часто, значит там их база.

Наблюдаются неоднократные посадки НЛО в море и в недоступные горные вершины. По мнению альтернативных учёных, под Туапсе находится их база.

Лежбище, как говорил легендарный Глеб Жеглов в исполнении Высоцкого. И с интересом. Его предположения по фильму подтвердились. Как будет сейчас, предстоит выяснять.

База до сих пор не найдена, полагают исследователи, лишь потому, что пришельцы маскируют свои космодромы под виртуальную реальность. Проходящие мимо уверены, они видят не НЛО, а склоны гор.

Однако, проживающие в Туапсе заверяют, инопланетный разум существует в реальности. В качестве одного из объектов своего интереса он выбрал именно их город. Почему, остаётся лишь догадываться.

Учёные продолжают уверять, то, что наблюдается в небе и принимается за НЛО, является вполне реальными объектами или природными явлениями, а никак не свидетельством грядущего нашествия внеземного разума.

Скептики активно возражают. Тема НЛО существует уже множество десятилетий. Зачастили они именно сейчас. А гаджеты появились не сегодня. Паники в Туапсе нет, но вот вопросы к науке остаются.

А видео очередного НЛО над Туапсе - здесь.