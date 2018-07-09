«Видео атаки»: Бразилия содрогнулась от «метеорита» НЛО

Сегодня, 17:30

Вечеринка на побережье едва не стала последней в жизни отдыхающих тусовщиков.

Бразилия содрогнулась от «метеорита» НЛО. Видео появилось в Сети после огласки инцидента. Сообщается, что яркая вспышка вхождения в атмосферу неопознанного объекта стала сенсацией. Видео атаки удалось случайно снять отдыхающим на побережье. Уфологи уже прокомментировали случившееся, назвав этот факт реальной угрозой человечеству. Мощная вспышка произошла над океаном недалеко от побережья и смогла стать поводом для принятия новых мер безопасности в отношении инопланетян. Их атаки стали нормой, а поведение устрашает. Примечательно, что падение космического гостя наблюдали жители сразу нескольких городов в 22:35.

Жители городов Моссоро, Ария Бранка, Ассу, Барауны, Северано Мело и Икауи, сказали, что стали свидетелями полета метеорита и последующей сильной вспышки в небе. Огненный шар самостоятельно изменил свою траекторию движения и полетел «прятаться» в океан. Напомним, что огненный шар с огромной скоростью пронёсся по небу и с силой врезался в землю в Самаре. Во время падения он взорвался и начал пылать. Можно ли считать эти явления приходом Апокалипсиса или огромным интересом со стороны гуманоидов, точно неизвестно.