Ученые доказали существование вируса зомбизма человека

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«Ходячие мертвецы» заражают инфекцией других слюной при укусе. Заболевание «перепрограммирует» поведение больного, заставляя его нападать на других, вызывая агрессию и галлюцинации, а летальность составляет почти 100%.

Профессор Мэрилендского университета Джонатан Динман заявил о существовании вируса зомбизма человека. Он предоставляет собой давно известный вирус бешенства. Профессор утверждает, что после заражения вирусом бешенства человек буквально становится ходячим мертвецом. Рабиес передаётся со слюной при укусе, распространяясь по нервным путям, достигая слюнных желёз, нервных клеток коры головного мозга и других структур.

Первыми симптомами являются головная боль, тахикардия, жажда. Затем наступает второй этап – «кататоническая форма» - тяжелое поражение мозга, проявляющееся агрессией, галлюцинациями, невыносимой тревогой, возбуждением. На последнем этапе окончательно формируется зомби, что сопровождается желанием нападать на других и щедро делиться вирусом со своими жертвами, человек плохо реагирует на внешние раздражители, у него обостряются все чувства, тело практически перестает подчиняться, появляется пена изо рта. Опираясь на симптомы и путь распространения заболевания ученые уверены, что доказали существование вируса зомбизма человека.

Эксперты утверждают, что если вирус бешенства мутирует, и начнет протекать не в острой форме, а в хронической, то мифический ВЗЧ станет реальной угрозой существованию человечества.