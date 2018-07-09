Операции по уменьшению желудка помогут при лечении сахарного диабета

Сегодня, 16:33

Бариатрические операции по уменьшению размеров желудка будут проводиться научно-исследовательским клиническим институтом имени Владимирского.

Эти операции будут направлены на помощь больным, страдающим от лишнего веса. По статистике, в Подмосковье с этой проблемой борется каждый пятый взрослый. Проведение первого такого хирургического вмешательства запланировано на текущую неделю.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, ожирение часто становится причиной нарушений углеводного обмена. Последствием этого может стать возникновение сахарного диабета. Появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой, страдает опорно-двигательный аппарат.

Благодаря снижению веса и подобным операциям, вырастает шанс лечения сахарного диабета. Пациент идет на поправку, улучшаются его физические возможности.