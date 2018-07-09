Ученый NASA назвал 3 причины, почему люди не нашли пришельцев

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Ученый американского космического агентства NASA Эллен Стофан назвал основные 3 причины, которые объясняют тот факт, что люди до сих пор не встретились с пришельцами. Об этом передают зарубежные СМИ.

По мнению Эллена Стофана, первая причина в данном вопросе это то, что инопланетяне совсем не существуют. Следовательно, исследователи не могут найти то, чего не существует во Вселенной. Вторая причина – пришельцы существуют, но у них нет интеллекта и похожи они на микробы или водоросли, которые живут на других планетах.

Третья причина - интеллектуальная внеземная жизнь изобилует, но им нет никакого дела к человечеству. Эллен Стофан называет это гипотезой зоопарка, когда внеземные разумные цивилизации знают о существовании людей, но предпочитают не выходить на контакт, а просто наблюдать из космоса.