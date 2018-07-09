Грузовой корабль "Прогресс МС‐09" снимет полет в космос

Сегодня, 15:39

На внешней поверхности главного космического "грузовика" закреплена видеокамера, управляемая с бортового компьютера. Онлайн-трансляцию проводить не планируется.

На верхний отсек корабля "Прогресс МС‐09" закрепили видеокамеру, которая снимет очередной полет в космос. Камера направлена вниз, и предназначена для съемки процесса сброса створок головного обтекателя, отделения второй ступени носителя и хвостового отсека. Управлять видеокамерой будут с бортового компьютера, а вся информация будет сохраняться в накопитель. После успешного присоединения к МКС видеозапись будет передана на Землю.

Грузовой корабль "Прогресс МС-09" станет первым кораблем, отправлены к МКС по "суперкороткой" трехчасовой схеме. Его запуск планируется осуществить 10 июля. "Грузовик" вместе с ракетой-носителем "Союз-2.1а" установили в пусковую систему на стартовой площадке №31 космодрома Байконур еще 7 июля.

"Прогресс" представляет собой серию транспортных беспилотных грузовых космических кораблей, разработанных ракетно-космической организацией "Энергия". Они выводятся на орбиту при помощи ракеты-носителя«Союз». Первый выход корабля на орбиту состоялся 20 января 1978 года.