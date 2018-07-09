Ученые: Для успешной колонизации далеких планет придется рожать в космосе

Вчера, 23:45

Ученые желают скорейшей колонизации и исследования других планет и отправляют людей в космос уже сейчас.

Ученые из Страсбургского университета утверждают, что для того, чтобы добраться до красного карлика Проксимы Центавра и колонизировать ее, необходимо не одно поколение астронавтов. И планируют они его разводить в космосе. Планировалось отправить в космическое путешествие 98 человек, то есть 49 пар, репродуктивного возраста, чтобы достигнуть красного карлика. Были учтены все нюансы - возможное бесплодие со временем, менопауза, кровосмешение и так далее. Однако многие ученые раскритиковали эту теорию, так как через несколько десятков лет, если не меньше, человечество обязательно изобретет способ добираться до других планет гораздо быстрее и такой эксперимент придется свернуть. Известно, что год назад было объявление от NASA, что они разыскивают добровольцев на занятия сексом прямо в космосе и дальнейшее рождение ребенка. За это обещается определенная плата. О желающих рожать в космосе пока данных нет. Такие исследования обусловлены тем, что если люди хотят успешной колонизации далеких планет, им придется разводить потомство в бескрайнем космосе, чтобы оно следовало земной цели.