«Сверхчеловек»: Люди смогут жить по 650 лет уже к 2150 году

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Люди будут выглядеть вечно молодыми, а проблему с перенаселением решат колонии на Марсе.

Профессор Кембриджского Университета Обри де Грей заявляет, что наука развивается очень быстрыми темпами. Биология и медицина не остаётся в стороне. Каждое десятилетие появляются всё новые и новые лекарства, способные буквально продлевать человеку жизнь.

Стоит отметить, что своей смертью от старости умирают только две трети. Однако недавние разработки и исследования учёных позволили выдвинуть теорию о том, что уже к 2150 году люди смогут жить гораздо дольше, чем сейчас.

Учёные заявляют, что организм человека может жить по 650 лет. Самые смелые предположения гласят, что люди будут жить больше 1000 лет. Профессор де Грей уверен, что уже на пути и первый "сверхчеловек" уже родился.

По словам учёного, люди уже умеют очищать клетки от ненужного мусора. Исследователи уже стоят на пороге изобретения лекарства от рака. Однако необходимо время для усовершенствования имеющихся методов. Полученные терапии через 50 лет уже могут активно применять на практике.

Сейчас учёные уже активно применяют стволовые клетки для обновления организма. Результаты хоть и есть, но ещё не такие глобальные. В будущем же стоит ожидать более масштабные опыты.

Появлению сверхчеловека, живущего по 600 – 1000 лет способствует и решение проблемы расселения. Уже в скором времени человечество начнёт колонизацию Марса. Кстати, такие долгожители могут появится именно там.

Некоторые специалисты ожидают новый научный прорыв именно после путешествий на Марс. Но требуется время для основания планеты, поэтому 2150 год кажется более правдоподобным.

Сейчас же на Земле живут сотни людей, возраст которых превышает 100 лет, и всё это благодаря медицине. Де Грей же считает, что учёные будут не просто лечить людей, а омолаживать их, то есть человек сможет пойти на дискотеку к своим пра-пра-пра-правнукам и выглядеть молодым практически всю жизнь.