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Десятки людей сняли неопровержимые факты присутствия гуманоидов на Земле.

В Новой Зеландии Национальный парк пользуется большим спросом не только у туристов, но и у местных жителей. Причиной высокого интереса стало появление неопознанных объектов на территории, которую зарегистрировали как наследие ЮНЕСКО. Таинственные плавающие объекты появляются один за другим в вулканических районах Новой Зеландии. Национальный парк Тонгариро охватывает территорию, в которой размещалась древняя священная земля Маори Руапеху, гора Наурух и гора Тонгариро. Эти три пика являются активными вулканами. 25 июня в 18:30 были подтверждены данные от десятков очевидцев, которые видели таинственные плавающие объекты, сияющие белым цветом.

Информационный блог НЛО «Наблюдение за деньгами НЛО», которым управляет исследователь Скотт Вейринг, рассказывает о двух странных летающих объекта, снятых в этот день. Прежде всего, первое тело - белый плавающий объект, сияющий в северной части горы Руапеху выглядел «как запутанная лента». По словам Уэринга, это гуманоидный тип внеземного тела, а его размер составляет около 25 метров общей длины. Поскольку на каждой из двух «голов» есть конечности, может быть, что плавающие тела двух гуманоидов используют для атак. А другой замеченный НЛО дважды выстрелил в Руапеху и Науру Хью. По словам Норинга, этот НЛО находится в кратере вулкана или выходит из него, там должна быть подземная база гуманоидов, от 4 километров до 6 километров в земле. Плавающий НЛО раскрыл секретную стоянку инопланетян. Этот фат был представлен международной исследовательской организации НЛО «MUFON» и зарегистрирован по номеру дела № 92914. По словам Скотта Верзинга, инопланетяне постоянно следят за деятельностью землетрясений, а в некоторых случаях создают условия для землетрясений и извержений.