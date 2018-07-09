Специалисты составили рейтинг самых аномальных зон Якутии

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В регионе над горами летают НЛО, а в лесах чудовища утаскивают и поедают детей.

Якутия собрала в себе самые известные загадочные и аномальные места не только России, но и всего мира. Сейчас же специалисты решили составить некий рейтинг самых необычных зон.

Если верить якутским старейшинам, то существуют некие места силы. К ним относится Бутылочная скала в Нерюнгринском улусе. Местные легенды рассказывают, что скала может сделать слепого человека зрячим и излечить болезни глаз. Для этого нужно долго всматриваться в породу скалы.

Иногда исцелённый человек начинает прозревать и видеть параллельные миры и потусторонних существ с духами. Шаманы считают, что такие люди обретают «третий глаз» или «духовное зрение».

Немало в Якутии связанно и с инопланетянами. НЛО там встречают очень часто. Так, жители Учуро-Чульбинского района заявляют, что название горного хребта Кет происходит от слова «Корабль». Дело в том, как говорят старейшины, 300 лет назад в этом месте упал и разбился корабль с пришельцами. На месте крушения люди нашли много металла, из которого изготовили оружие.

Похожие корабли пришельцев жители видели в 1924 и 1973 годах. Об аномальных полётах они говорили, что НЛО похоже на огромную серебристую трубу, которая бесшумно летела вдоль гор.

В 90-х годах жители села Наиахы видели инопланетян возле озера Балыктаах-Эбэ. Над поверхностью воды начинался резкий смерч. Из него выделялся серый шар с искрами, который опускался в воду на глубину. Тогда люди в течение 2-3 дней чувствовали проблемы со здоровьем.

Возле Майя Мегино-Кангаласского улуса на участке дороге люди постоянно встречают призраков со светящимися черепами. По словам шаманов, асфальт положили на древнее кладбище.

Много в Якутии и мифических животных. Есть и лабынкырский чёрт, представляющий собой огромную щуку с рогом на голове. Он постоянно утаскивает животных и детей. Есть и обезьяны с человеческими головами, есть и древние чудовища, похожие на древнего водного динозавра.

Как бы то не было, но все загадки Якутии ещё не разгаданы и специалистам предстоит над ними хорошо поработать.

Ранее сообщалось, что в Самаре во время матча ЧМ-2018 взорвался НЛО.