«Предсказание Нострадамуса расшифровано»: Апокалипсис начнётся в 2055 году

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Данные Библии и Нострадамуса прочли правильно, и человечество ждет погибель.

Объединил и расшифровал многолетние писания доктор наук Александр Лазарев. Он уверяет, что наличие древних писаний не гарантирует людям избавление от нового начала предопределенной истории. Специалист настаивает на том, что Библия это ни что иное, как хронологическая картина развития и гибели человечества. Ученый Нострадамус изучил писание и решил также дать свое зашифрованное знание людям, однако его трактаты не смогли правильно прочесть в 1999 году, когда люди ждали Апокалипсиса. Предварительно влияние НЛО на планету и поведение людей в ущерб природы станет началом глобального потепления. Это будет стартом обратного отчета для жизни на Земле. Раскол материков произойдет за считанные дни, а последствия своей необдуманной деятельности люди будут ощущать 11 лет. Предсказание Нострадамуса расшифровано полностью и стало известно, что Апокалипсис начнётся в ближайшем времени.

«Само событие произойдет в 2055-2066 годах», - сообщил Александр Лазарев.

Расшифрованные записи гласят, что люди будут терзаемы природой, гибнуть в ураганах, землетрясениях, войнах. Но по утверждению эксперта, «это все надо пройти». Активность Вселенной поможет людям ощутить мощь Апокалипсиса, а Солнце и Луна станут катализаторами процесса регенерации.

На сегодняшний день активность Солнца уже пугает ученых, а его «поведение» действительно подтверждает слова Лазарева. Развитие медицины, науки, связи биологии поможет людям выжить. Но остается один вопрос, кто именно подарил Нострадамусу такие важные предсказания, возможно это были НЛО или Бог. Ответ на этот вопрос остается открытым.