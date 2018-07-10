Учёные изобрели пищевую плёнку для определения опасных микроорганизмов

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Разработка призвана сократить количество опасных заболеваний и смертей вследствие плохого качества продуктов.

Ученые из университета Макмастера в Канаде представили разработку пленки, с помощью которой можно определить опасный продукт для человека или нет. На первый взгляд эта пленка размером приблизительно с две почтовые марки и не кажется каким-то научным прорывом. Однако на ней находятся молекулы ДНК, которые вступают в контакт с опасными микроорганизмами, и с помощью специального свечения информируют потребителя об опасности того или иного продукта.

Ранее для выяснения наличия кишечной палочки или других опасных микроорганизмов требовался минимум день лабораторных исследований. За это время покупатель мог вполне употребить вредный для здоровья продукт и получить острую болезнь, а в некоторых случаях даже возможен летальный исход.

То, что ученые изобрели такую пищевую пленку, определяет качество нынешней науки и ее стремление максимально обезопасить человека, а также получить наличие уверенности у покупателей в продуктах, которые они потребляют.