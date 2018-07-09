«Апокалипсис усиливается»: Огненный торнадо накрыл Колорадо

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Эксперты указывают на связь огненных торнадо с НЛО.

Редкое явление вновь зафиксировано в штате Колорадо после разрушений в 2016 году. Спустя два года огненный торнадо накрыл Вестон-Пасс 8 часов тому назад. Необычное явление смогло напугать известных жителей и бывалых ученых. Разгул стихий на планете уверенно становится предвестником Апокалипсиса. Усиливается паника и желание выжить. Люди во всех уголках мира сталкиваются с неизвестными силами из вселенной. Накануне, люди опасались за свою судьбу, наблюдая за огненным торнадо.

По своей природе это явление требует влаги и более низкой температуры воздуха, а вот пожар наоборот – развивается при высоких температурах и при минимальной влажности. Физики не видят реального подтверждения таким аномальным явлениям. Некоторые ученые усомнились в реальности лабораторного повторения данного феномена. Скептики назвали подобное знаком с Выши. Предупреждая людей о грядущей катастрофе, умерший физик-теоретик Стивен Хокинг появляется в разных уголках мира, в виде странных объектов, в которые верил.

Станет ли этот случай частью грядущего конца света, ученые не могут точно сказать, но опасаться подобных огненных торнадо, безусловно, стоит.