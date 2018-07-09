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Учёные рассекретили феномен НЛО

Сегодня, 10:38

Исследователи рассказали, когда и почему появились легенды о пришельцах и их недобрых намерениях.

НЛО стали для многих людей очень интересной темой ещё с 50-х годов прошлого века. Это нормально, ведь человек обладает сильным любопытством по своей природе.

В это же время официальная наука полностью отрицает наличие пришельцев на планете Земля и вообще во всей галактике Млечный Путь. Однако существует и альтернативная псевдонаука уфология. Её представители уверены, что пришельцы не просто существуют, а частенько прилетают на Землю в своих личных целях.

Для многих уфологов интересен факт частого появления НЛО именно в США. Дело в том, что в той же Европе пришельцев и их предполагаемые корабли встречают очень редко. Сейчас же учёные рассекретили этот феномен НЛО. 

Всё дело в том, что в США исследователи часто использую специальные воздушные шары в военных или метеорологических целях. В 50-х годах прошедшего века редакторы журналов начали активно распространять теорию о том, что эти шары были кораблями пришельцев. Люди же поверили, а остальную ключевую роль сыграла поп-культура.

Часто некоторые уфологи даже подкидывали и фотографировали в небе бейсбольные мячи, чтобы выдать его за НЛО. Всё это делалось, чтобы увеличить продажи изданий.

Стоит понимать, что неопознанный летающий объект на то и «неопознанный», что люди не знают его характер. Возможно НЛО может быть обычным метеорологическим шаром, или же действительно кораблём пришельцев, никто не знает.

На фоне объяснений учёных в России прямо во время матча ЧМ-2018 Англия-Швеция огромный огненный пролетел с большой скоростью и взорвался. Очевидны уверены, что наблюдали корабль пришельцев, который потерпел крушение.

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