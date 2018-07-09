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В Волгограде рассказали о безопасной соли

Сегодня, 10:54

Повар Ирина Леонова открыла для жителей Волгограда черную и розовую соль, которые используются не для вкуса, а для красоты блюда. Ими пользуются даже в Непале, добавляя такие соли вместе с другими специями.

Повар-универсал из Волгограда Ирина Леонова рассказала жителям города о соли во время своего мастер класса. Известно, что данный продукт бывает нескольких видов – садочная, каменная. Выварочная и самосадочная. Именно последняя является самой полезной, а добывают ее в озере Баскунчак, где хранится морская соль. Такой продукт богат минералами и имеет крупные песчинки.

Также в волгоградских магазинах стали появляться экзотические виды соли - «fleu l sll» («цветок соли»), красная гавайская соль, черная и розовая соли. Леонова рассказала ,что два последних вида просто добавки, которые предают цвет  блюду, но не влияют на его вкусовые качества. Именно черную и розовую соли чаще всего подделывают недобросовестные производители.

Напомним, что ученые доказали – чрезмерное употребление соли вредит организму человека, а неограниченное употребление данного продукта увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний на 15%. Специалисты ВОЗ провели исследование, которое доказало, что переизбыток соли в организме способствует развитию рака желудка и кишечника.

Известно, что соль вымывает из костей кальций, что приводит к их хрупкости. Для предотвращения такой проблемы в день нужно употреблять не более 2400 мг соли, что соответствует одной чайной ложке в день.

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