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НЛО странной формы обнаружили в небе над Пакистаном

Сегодня, 10:05

Свидетелями мистического явления стали простые жители Пакистана, которые внезапно в небе увидели загадочный НЛО. На видеокадрах можно заметить, что НЛО имеет достаточно странную форму.

Стало известно, что 5 июля 2018 года на территории города Карачи в Пакистане, местные жители зафиксировали в небе объект странной формы и внушительного размера. Уфологи прокомментировали ситуацию и заявили, что подобные НЛО очень редко появляются в данном густонаселенном городе.

Видео с летающей тарелкой разместили на канале UFO Institute, где все желающие интернет-пользователи смогли увидеть корабль пришельцев. На данный момент охотники за паранормальными явлениями изучают полученные материалы из Пакистана.

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