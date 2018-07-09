Учёные: Ходьба не станет здоровью подмогой

То, что пешие прогулки помогают сохранить здоровье – блеф. Их одних совершенно недостаточно.
К такому выводу пришли ученые, работающие в Великобритании в Центре, занимающимся вопросами улучшения старения и общественного здравоохранения. Специалисты полагают, лишь одна ходьба – не подмога здоровью.
Физическую активность должны сопровождать силовые тренировки.
Учёные пришли к выводу, что в последние годы ходьба стала очень популярной. В то же время по-прежнему игнорируются силовые нагрузки.
Без постоянных упражнений, человеческие мышцы достигают своего пика в 30 лет. Ещё через 10 – они утрачивают тонус. Это провоцирует возможность частых переломов в пожилом возрасте.
Учёные рекомендуют забросить лень. Хотя бы дважды в неделю просто необходимо заниматься упражнениями на равновесие и укрепление мышц. Этому поможет даже простое ношение тяжёлых пакетов с продуктами.
С помощью этого можно победить преждевременную смерть. Также нагрузки ведут к улучшению сна, повышению жизненного тонуса и снижению болей в спине.
А ходьба является хорошим дополнением к этому.