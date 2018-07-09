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Учёные: Ходьба не станет здоровью подмогой

Сегодня, 10:13

То, что пешие прогулки помогают сохранить здоровье – блеф. Их одних совершенно недостаточно.

 К такому выводу пришли ученые, работающие в Великобритании в Центре, занимающимся вопросами улучшения старения и общественного здравоохранения. Специалисты полагают, лишь одна ходьба – не подмога здоровью.

Физическую активность должны сопровождать силовые тренировки.

Учёные пришли к выводу, что в последние годы ходьба стала очень популярной. В то же время по-прежнему игнорируются силовые нагрузки.

Без постоянных упражнений, человеческие мышцы достигают своего пика в 30 лет. Ещё через 10 – они утрачивают тонус. Это провоцирует возможность частых переломов в пожилом возрасте.

Учёные рекомендуют забросить лень. Хотя бы дважды в неделю просто необходимо заниматься упражнениями на равновесие и укрепление мышц. Этому поможет даже простое ношение тяжёлых пакетов с продуктами.

С помощью этого можно победить преждевременную смерть. Также нагрузки ведут к улучшению сна, повышению жизненного тонуса и снижению болей в спине.

А ходьба является хорошим дополнением к этому.

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