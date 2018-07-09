Китай запустил для Пакистана два спутника PAKTES-1A и «Яогань-1»

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Они будут использоваться для изучения природных ресурсов и мониторинга ситуации с природными катаклизмами.

Китайская корпорация науки и техники сообщает, что сегодня, 9 июля, в 6:56 по московскому времени Китай запустил в космос для Пакистана два спутника. Для запуска использовалась ракета-носитель «Чанчжэн-2С». Именно она доставит на земную орбиту спутник «Яогань-1», который будет заниматься дистанционным зондированием нашей планеты, и научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A. Запуск происходил с пустыни Гоби на космодроме Цзюцюань.

Учёные Пакистана собираются использовать указанные спутники для изучения земных ресурсов, для предупреждения катастроф, для работы с сельским хозяйством, а также с строительством городов.

Пуск спутников проходил в рамках соглашения 2016 года и в рамках продвижения общего сотрудничества.

Для китайского космического ведомства данный запуск был первым во второй половине текущего года.