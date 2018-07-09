Ученые рассказали, как оправиться после панической атаки

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Паническая атака может настигнуть в любом месте: на работе, в кафе, в самолете или автобусе. При появлении панической атаки, человеку кажется, что он сейчас умирает.

За минуту до начала панической атаки человек мог спокойно выполнять свои функции, так как обычно она не несет в себе симптомов, которые проявляются заранее. Сейчас ученые выделяют несколько признаков появления подобного заболевания: одышка, боль в сердце, жар, дрожь, страх, ощущение комка в дыхательных путях и спутанные мысли. Человеку начинает казаться, что он сейчас умирает. Такое состояние может длиться как минуту, так и несколько часов, и повторяться несколько раз в жизни или произойти всего один раз. Ученые рассказали, как оправиться после приступа. После панической атаки обязательно нужно пройти обследование у психотерапевта. Также сразу после приступа необходимо найти тихое спокойное место, закрыть глаза, и расслабиться. Нужно нормализировать дыхание, и постараться дышать глубже и реже. В этом случае очень поможет пакет, прижатый ко рту, через который нужно дышать. Очень хорошо, если во время приступа рядом окажется близкий человек, который сможет отвлечь и помочь в случае необходимости.