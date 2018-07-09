Тунгусский метеорит был крушением НЛО

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Пришельцы совершали вынужденную посадку и потеряли управление, из-за чего взорвалось их ядерное топливо.

Существуют сотни теорий о том, как разбился Тунгусский метеорит и куда могли пропасть его обломки. Некоторые специалисты придерживаются версии НЛО, то есть метеорит был крушением корабля пришельцев.

Идея заключается в том, что космический корабль инопланетян ломается в районе Земли. Ему необходимо сделать экстренную посадку в самом малонаселённом уголке всей планеты. Однако НЛО во время вхождения в атмосферу сильно повредился, и пришельцы попросту потеряли управление, из-за чего корабль начинает взрываться прямо в небе.

Данная теория кажется очень фантастической, но есть факты, поддерживающие её. Во-первых, как отмечают некоторые специалисты, характер взрыва Тунгусского метеорита был похож на ядерную бомбу. В 1908 году ядерного оружия не было, но его могли доставить инопланетяне на своём корабле. Возможно, что НЛО и вовсе работало на ядерном топливе, или на каком-либо веществе, которое попросту взорвалось.

Во-вторых, на месте предполагаемого падения Тунгусского метеорита есть частицы пыли, которую можно найти на ядерных полигонах. В-третьих, на месте крушения корабли пришельцев были найдены очень редкие металлы, которых в Сибири попросту нет. Возможно, что эти материалы были частью корпуса НЛО инопланетян.

Также стоит отметить, что на месте взрыва Тунгусского метеорита есть растения-мутанты, которые можно встретить в Хиросиме и Нагасаки.

В общем как бы то ни было, сейчас тема крушения корабля пришельцев становится более популярной. Уфологи всё чаще и чаще находят доказательства этой версии, отказываясь от версии падения Тунгусского метеорита.