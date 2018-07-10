Учёные пояснили, почему НЛО зачастили

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Сообщения о прибытии кораблей пришельцев появляются всё чаще. Складывается впечатление, что планета уже под настоящей атакой внеземного разума.

Учёные заинтересовались этим вопросом. Они пояснили, почему люди часто видят НЛО.

Специалисты полагают, людям на подсознательном уровне кажется, что общество больше заинтересует нечто непонятно, чем что-либо реальное. Поэтому они склонны путать реальные объекты или явления с НЛО.

Соцсети, буквально, переполнены снимками и роликами, которые размещают жители из всех уголков России. Их авторы утверждают, что, действительно, видели НЛО. Учёные склонны думать, что эти предположения ошибочны.

К такому выводу они пришли, тщательно изучив размещённые в Сети материалы. Они уверены, на кадрах либо земные аппараты, либо игра света, либо особенности, с которыми проводилась съёмка.

Учёные уверены, когда люди не могут дать объяснения тому, что они увидели, тут же следует утверждение, что это было НЛО.

Скептики задают вопрос. Интерес к теме НЛО был всегда, но такого количества необъяснимых явлений не происходило ещё совсем недавно.