Ученые: Нибиру станет причиной гибели Земли вслед за Марсом

Вчера, 23:18

По мнению ученых, эта планета стала причиной гибели Красной планеты. Скоро она приблизится к нам на расстояние в три раза меньше, чем к Марсу и наша Голубая планета погибнет.

Некоторые ученые уверены, что NASA знает о Нибиру очень давно, но из-за опасения поднять панику, сведения о ней не распространяет. Мировое ученое сообщество не имеет единого мнения о загадочной планете Нибиру. Некоторые считают, что Земля находится в опасности и всему виной приближение зловещей планеты. Сторонники теории заговоров находят этому множество подтверждений: скоропостижное бегство пришельцев с нашей планеты, масштабные разрушительные природные бедствия, положение дел на Гавайях. Но самым главным подтверждением скрытой атаки Нибиру на Землю является необычное, с точки зрения приверженцев версии апокалипсиса, извержение вулкана Килауэа. Именно данный факт указывает на скрытую атаку Нибиру на Голубую планету.

Один из сербских ученых по имени Милорад Протич первым высказал предположение, что некая таинственная планета ИКС станет причиной гибели Земли вслед за Красной планетой, как как именно она уничтожила Марс полторы тысячи лет назад.