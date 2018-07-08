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17-летняя девочка хочет стать первым человеком на Марсе

Сегодня, 21:54

17-летняя девочка Алисса Карсон из Хаммонда, штат Луизиана, настроена вполне серьезно. Она хочет стать первым человеком, ступившим на поверхность Марса.

О космических путешествиях Алиса мечтает с 3-летнего возраста. Ее родители поддерживали увлечения дочери. С раннего детства покупали ей телескопы. В ее комнате висела большая карта Марса. Она смотрела видео посадки на Марсе марсоходов. Несколько раз родители отправляли дочь в космический лагерь в Алабаме. Кроме того, девочка прошла подготовку также в аналогичных космических лагерях NASA в Лавале (Канада) и Измире (Турция). На сегодняшний день она – единственный человек, прошедший подготовку в трех лагерях NASA.

Примерная дата отправки марсианской экспедиции – 2033 год. Алисе тогда исполнится 32 года. Может тогда ее мечта осуществится и она окажется на Марсе.

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