Диетологи назвали пользу и вред смузи

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Смузи – популярный ныне в России напиток, состоящий из смеси ягод, фруктов или овощей в чистом виде или дополненных льдом, йогуртом, орехами. Эти коктейли популярны у веганов, сыроедов и прочих поклонников здорового образа жизни.

Польза смузи понятна всем – это большое количество витаминов и клетчатки. Поэтому логично, что употреблять этот напиток лучше на завтрак, когда нужно получить заряд бодрости и сил (но не натощак, а как десерт после завтрака), как второй завтрак или как полдник. Также он полезен для восстановления после болезни и в других случаях для ослабленных людей.

Но существует вероятность нанести вред своему организму. Диетолог Римма Мойсенко дала советы. Например, используя немытые фрукты или несвежие продукты, можно отравиться. Фруктовые кислоты могут повредить зубную эмаль, поэтому лучше пить смузи через трубочку. Если употреблять чрезмерно много напитка, можно повысить уровень холестерина, что неблагоприятно скажется на сердце и сосудах.

Опасно употреблять смузи людям с язвенной болезнью, эрозиями, полипами, гастритами. Особенно вреден в таких случаях напиток натощак.

Многим людям противопоказаны молочные продукты. В таком случае наличие йогурта в напитке также нежелательно.