Ученые назвали наиболее распространенные ошибки мужчин в сексе

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Сексологи выяснили, каких действия мужчин во время секса ставят крест на дальнейших отношениях. Женщины рассказали о мужских ошибках, которые способны отбить желание заниматься сексом.

Современные мужчины и женщины более сексуально-раскрепощены, чем 50 лет назад. Но, чтобы не вызвать у своего партнера раздражение, надо правильно вести себя во время секса.

Ученые назвали наиболее распространенная ошибка мужчин в сексе. В первую очередь - это навязывание орального секса. Иначе говоря, мужчина, не спросив согласия женщины, опускает ее голову к половому члену или сам подносит его к губам. В такой форме это занятие становится малоприятным, агрессивным и очень раздражает партнершу.

Женщины могут также потерять интерес к мужчине, если он не проявляет интерес к тому, что возбуждает партнершу и доставляет ей сексуальное удовлетворение. Если партнеры делятся своими ощущениями и желаниями, а не проводят эксперименты, то женщины, возбуждаясь, испытывают более сильное удовольствие от секса.

Мужчины, которые теряют интерес к партнерше после наступления оргазма, тоже не привлекают женщин. Большинство представителей сильного пола не считают нужным обнимать и целовать женщину, после получения удовольствия. Женщины воспринимают подобное поведение как эгоизм.