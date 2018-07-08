Земля взрывается изнутри: Ученые предсказали разрушительные извержения

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Остаётся только гадать, какой вулкан начнёт извержение следующим.

В 2018 году уже несколько вулканов извергались в разных частях земного шара и даже привели к человеческим жертвам. Учёные подчеркивают, что это может говорить о росте вулканической активности. Исследователи опасаются, что Земля попросту взрывается изнутри и уже скоро может произойти глобальная катастрофа.

В настоящее время по всему миру «разбросаны» десятки потенциально опасных вулканов, каждый из которых может «взорваться» в любой момент. Учёные предсказали, что разрушительные извержения, скорее всего, продолжатся. Людям остаётся только гадать, какой из вулканов проявит себя следующим. Если предсказать это, то можно будет уберечь от гибели тысяч людей.

Сделать это позволят последние исследования вулканологов. Они считают, что Землю опоясывает подкова длиной почти 30 тысяч километров. Вдоль него расположены наиболее опасные вулканы в мире. Именно здесь происходит 90% всех землетрясений в мире. Сюда относятся все вулуканы, которые проявили активность в последние полгода. В частности, «огненная подкова» проходит через Японию, Филиппины, Бали, Гватемалу и Алеутские острова.

То есть везде, где замечено извержение вулканов или сильное землетрясение. Вулкан Килауэа на Гавайях стал исключением из правила, поскольку находится за пределами полукольца. Как известно, он принёс массу разрушений и стал настоящей головной болью для местных жителей, а также властей США. Таким образом, отмечают учёные, не всегда и не везде можно предсказать стихию.

Между тем, несмотря на опасения коллег, некоторые вулканологи полны спокойствия и опровергают надвигающуюся катастрофу. Так, старший научный сотрудник по вулканологии Бристольского университета доктор Сара Браун поспешила в интервью британским медиа заявить, что вулканическая активность в мире достаточно устойчива и стабильна. По её словам, причин для беспокойства пока нет. Участившиеся извержения и землетрясения она назвала не более, чем совпадением.

Её коллега Билл Макгуайр заявил, что многие природные процессы остаются за пределами внимания учёных, поскольку десятки вулканов извергаются каждый год, но из-за малых масштабов этого события, оно остаётся незамеченным. Некоторые и них спят столетиями, а затем могут «взорваться» практически в считанные дни или даже часы. Говоря о попытках предсказать следующее извержение похожа на игру в лотерею, поскольку шансы на это ничтожно малы.

Ранее учёные заявили, что смертоносный вулкан во Флориде погубит человечество.