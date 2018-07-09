Ученые: витамин D повышает сексуальное влечение

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Витамин D – сложное органическое вещество, которое необходимо для нормальной деятельности человеческого организма.

Правильнее будет сказать, что в термине «витамин D» объединены несколько биологически активных веществ – феролов, принимающих участие в ключевых процессах жизнедеятельности организма. Кальциферол, эргокальциферол (D2), холекальциферол (D3) являются необходимыми участниками обмена веществ.

Витамин D участвует в обмене фосфора и кальция, стимулирует рост мышц и костей. Сколько бы организм ни получал фосфора и кальция, без витамина D они не будут усвоены. Кроме того, витамин D играет важную роль в работе нервной системы.

Обычно не случается передозировки витаминов С или группы В, потому что они водорастворимы и выводятся вместе с мочой в течение нескольких часов. Но витамин D является жирорастворимым, с мочой не выводится. Поэтому, прежде чем их принимать, нужно проконсультироваться с врачом.

Недавние исследования показали, что витамин D подавляет рост опухолевых клеток, поэтому в антиканцерогенной терапии он активно используется. Также доказанным является польза витамина D в лечении псориаза.

Еще одно благотворное действие витамина D: он усиливает иммунитет. Поэтому для профилактики простудных заболеваний его применение вполне оправдано.

Содержится витамин D в жирной рыбе, грибах (но не выращенных в подвале, а только подвергшихся воздействию солнечного света). Наибольшее содержание этого витамина – в печени трески и рыбьем жире.

Но в основном витамин D образуется под действием ультрафиолетовых лучей.

Ученые провели серию исследований по влиянию витамина D на сексуальное влечение человека. Оказалось, что достаточное количество витамина D действительно повышает сексуальность и мужчин, и женщин. Этот эффект можно отнести на счет влияния витамина на функционирование нервной системы, а также общеукрепляющего действия на организм. Рекомендуется хоты бы по 30 минут в день находиться под солнечным светом.