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Учёные: Ночной храп свидетельствует о наличии серьёзного заболевания

Сегодня, 17:41

Либо слабоумие, либо нарушение памяти.

Учёные сообщили, что ночной храп свидетельствует о наличии у человека серьёзного заболевания. К такому выводу пришли специалисты, работающие в Сиднейском университете.

Сильный ночной храп вызывает недостаток поступления кислорода в организм. В результате этого он не может нормально функционировать. Таким людям стоит встревожиться. Учёные советуют им незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Храп, полагают специалисты, первый признак возможности развития у человека серьёзного заболевания. Учёные обследовали больше 80 человек в возрасте старше 50 лет. Все они постоянно храпели ночью. В итоге обнаружилось, что у всех из них серьёзно снижен объём серого вещества и височных долей в головном мозге.

Именно после этого следует слабоумие и потеря памяти. Помимо того, храп вреден также и для других человеческих органов. В частности, для сердца и лёгких.

Учёные настоятельно рекомендуют не игнорировать храп. Даже, если он едва слышен, лучше обратиться к врачу. Это поможет не усугублять ситуацию и начать своевременное лечение.

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