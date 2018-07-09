Ученые раскрыли 4 секрета продления жизни

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Достаточно дружить, не пить, есть в меру, но побольше фруктов. К такому выводу пришли американские эксперты, представляющие Гарвардский университет и Университет Сент-Луиса.

Ученые из разных институтов США раскрыли 4 секрета продления жизни минимум на 10 лет. Согласно результатам научной работы экспертов из Гарвардского университета, крепкая дружба и постоянные встречи со своими близкими дают шанс человеку жить на 6 лет дольше, чем его одинокие сверстники.

Кардиологи уверяют, что необходимо отказаться от спиртных напитков, поскольку даже «одна бутылочка пива» по вечерам значительно сокращает жизнь. Ученые из Университета Сент-Луиса установили, как научиться «повелевать» своей щитовидкой. В день нужно сократить поступление калорий до уровня ниже нормы. Так замедляется выработка гормона Т3, которого обвиняют в старении.

Четвертым секретом долголетия является употребление большого количества овощей и фруктов. Из-за большого количества антиоксидантов они способны сократить к минимуму риск развития болезни сердца. Так что можно пользоваться и молодеть с удовольствием.