Ученые доказали, что матерные слова губят здоровье людей

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У древних славян матерщина выполняла функцию проклятья.

Многие из нас постоянно слышат вокруг себя матерные слова. Нецензурная брать, вполне возможно употребляется и непосредственно нами, однако мы на это зачастую не обращаем внимание. Сегодня мат проник практически во все сферы жизни. В образование, культуру, работу и быт. Его можно услышать в семейном кругу и общественных местах. Есть предположение, что его употребление вселяет в человека уверенность и позволяет «сбросить» лишний негатив, однако учёные придерживаются совершенно другого мнения на этот счёт. Недавно они доказали, что матерные слова попросту губят здоровье людей.

Неудивительно, что ещё наши предки рассматривали это явление в негативном смысле. В древнерусских рукописях мат рассматривается как черта бесовского поведения. Считалось, что произнося «грязные» слова, человек призывает тёмные силы и становится причастным к неким мистическим и негативным явлениям. Древние славяне считали, что матерщина выполняет функцию проклятья. Известное всем слово на букву «е» происходило от древнеславянского слова «проклинать». Многие считали, что тот, кто произносит его, проклинает не только того, кому оно было адресовано, но и самого себя.

Мудрость, которая пришла к нам сквозь века, похоже, ничуть не заставляет нас задуматься. Ведь существует много поверий, основанных на негативном фоне сквернословий. Предки предупреждали в разного рода легендах и повествованиях, что разговор языком дьявола плохо заканчивается.

Эту теорию сегодня готовы подтвердить и учёные. К примеру, доктор биологических наук, П. Гаряев доказал, что употребление «грязных» слов человек закладывает внутри себя информацию, которая так или иначе влияет на его здоровье. При этом, по мнению исследователя, такое поведение негативно сказывается на потомстве сквернослова, поскольку при произношении матерщины в хромосомах закладывается «негативный код», способный сделать жизнь детей такого человека поистине ужасной. Позитивные же слова, как утверждает Граяев, лишь улучшают состояние здоровья и способствуют появлению здорового потомства.

Его коллега И.И. Белявский посвятил данной проблематике всю свою жизнь. Он убеждён, что слова, которые имеют негативный смысл, несут соответствующий энергетический заряд. Негативная энергетика разрушительно влияет на организм, приближая старение и даже смерть. В любом случае общее качество жизни сквернословов редко отличается отличными показателями.

Также интересным является тот факт, что в странах, где в языке нет использования нецензурной лексики, ассоциирующейся с детородными органами, практически не выявлены случаи заболевания синдрома Дауна и детского церебрального паралича (ДЦП). В странах, где матерные слова представлены в большом изобилии, существует обратная тенденция. И Россия здесь среди лидеров. Также учёные заметили зависимость влияния мата, обозначающего мужские и гениталии, на половую жизнь человека.

Исследования показали, что психологический аспект в данном случае имеет огромное значение. Люди, которые часто употребляют такого рода слова или слышат их повсеместно, поддаются негативному влиянию и со временем начинают страдать от сексуальной дисфункции. В итоге импотенция становится неизбежным спутником сквернословов.