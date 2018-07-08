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Мистический НЛО сигарообразной формы шокировал жителей Англии

Сегодня, 14:23

Мистический НЛО сигарообразной формы был захвачен на видео в регионе Юго-Восточной Англии. Очевидцы были шокированы увиденным и заявили, что пришельцы планируют атаку на людей.

Необычное НЛО увидели жители небольшого города Банбери в Англии. 7 июля 2018 года загадочный объект неспешно передвигался по воздуху, создавая ложное впечатление, то падает. Очевидцы успели зафиксировать корабль инопланетян на видеокамеру и поделиться увиденным в Сети. Многие люди говорили, что НЛО был черного цвета и по внешнему виду напоминал сигару.

Стоит отметить, что в последний раз сигарообразный НЛО замечали американцы в штате Калифорнии. По словам уфологов, внеземной объект за короткое время сумел преодолеть большое расстояние и из США переместился в Англию.

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