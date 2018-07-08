«Пить или не пить?»: Ученые рассказали, как избежать похмелья

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Теперь застолье не будет вызывать проблем. Медики научат каждого выходить из болезненного состояния.

Ученые рассказали, как наслаждать первым днем после застолья. Каждый человек перед праздником задается вопросом «пить или не пить?» и не знает, как избежать злостного похмелья, одолевающего все тело поутру. Медики рекомендуют начинать подготовку за 2 дня с употребления продуктов, содержащих йод. За сутки до праздника необходимо выпить 0,5 г аспирина, за 12 часов 70-100 мг В6. Утром в день торжества рекомендуется принять желчегонные препараты, за полдня сделать клизму или выпить слабительное, а перед самим застольем повторить прием В6 и выпить активированный уголь.

Подготовить организм к застолью можно при помощи коктейля, где 70 граммов водки и 150 миллилитров любого тоника. Напиток лучше выпить за 3-5 часов до заветного момента. За 1-2 часа принять препарат для помощи печени, а за час не забыть выпить 2 таблетки Янтарной кислоты. В процессе употребления алкоголя каждый час рекомендуется выпивать 1 стакан воды, обильно покушать в начале застолья и хорошо закусывать каждую дозу спиртного. Лучшей закуской выступает картофель и сало.

Глядя на все эти рекомендации, проще, конечно, отпраздновать торжество и полдня помучиться от похмелья. Поскольку процесс безболезненного выхода от неприятного синдрома, по медицинским советам, затяжной и тяжелый. Этот способ также не учитывает спонтанные праздники.