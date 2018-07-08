«В НЛО могут быть наши правнуки»: Учёные нашли в черных дырах потусторонние порталы

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Через белые дыры люди могут перемещаться в другие миры на миллионы световых лет.

В январе 2001 года английские учёные решили попробовать создать чёрную дыру в лабораторных условиях. Дело в том, что они образуются после взрыва звезды. В тот момент её масса сжимается в некую «сверхмассу», которая не пропускает свет и имеет огромную плотность. За счёт последней чёрные дыры и пожирают всё на своём пути. Например, если Солнце превратится в чёрную дыру, то её размер будет равняться размерам Москвы, но она сможет поглотить планету, в тысячу раз больше Юпитера.

Английские учёные из Университета Сент-Эндрюс, во главе с профессором Ульфом Леонхардтом, думают иначе. Исследователи не хотят создать чёрную дыру в прямом её понимании, они хотят сделать очень маленькую дыру, буквально точку, которая называется отон. Её создание должно развить теорию квантовой гравитации.

Однако наука пока не разделяет понятия чёрных дыр и отонов. Учёные поведали, что работа английских исследователей интересна также из-за ряда неизвестных ранее нюансов. Если есть чёрные дыры, то значит, что во вселенной есть и белые дыры. Это всё теория, подкрепляющая знания о том, что в природе и мире на каждый плюс есть минус.

Если провалившийся в чёрную дыру человек погибает, как и всё материальное, то вот белая дыра может стать неким порталом. Некоторые футуристы уверенны, говоря о таких путешествиях, что через них также можно путешествовать во времени. Учёные нашли в черных дырах потусторонние порталы, которые при правильном использовании способны переместить человека в другой мир.

Если это действительно так, то в НЛО могут быть правнуки людей, наблюдающие за своими предками. Уфологи замечают только момент вылета инопланетян и путешествие вблизи Земли, но объяснить, как они исчезают, никто не берётся.

Возможно, пришельцы создают белые дыры искусственно, попадая в наши миры с прошлого или будущего.