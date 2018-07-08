Учёные: Национальные меньшинства более подвержены психическим заболеваниям

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У каждого шестого американца расстройства психики, но афроамериканцы на 10% более подвержены ментальным заболеваниям, а латиноамериканцы – на 40%.

У одного из шести взрослых в США есть психические заболевания, например, депрессия, биполярное или тревожное расстройство, но афроамериканцы на 10% более склонны к проявлению ментальных расстройств, а латиноамериканцы на 40% чаще испытывают серьёзные проблемы с моральным состоянием. Статистика ещё хуже для американских индейцев и коренных жителей Аляски. И эти меньшинства вдвое меньше получают необходимого лечения или консультирования, чем белое население. Учёные видят в этом проблему и пытаются сделать медицину непредвзятой и доступной для каждого.

Медики призывают в срочном порядке устранить стигму, связанную с ментальными заболеваниями, которые ещё сильнее табуирует необходимое лечение для национальных меньшинств. Специалисты хотят найти способ увеличить инвестирование в исследования, направленные на улучшение психиатрической помощи в отношении меньшинств. Это включает в себя привлечение большего количества «цветных» людей в медицинские эксперименты и исследования.