VistaNews.ru


Учёные: Национальные меньшинства более подвержены психическим заболеваниям

Сегодня, 12:25

У каждого шестого американца расстройства психики, но афроамериканцы на 10% более подвержены ментальным заболеваниям, а латиноамериканцы – на 40%.

У одного из шести взрослых в США есть психические заболевания, например, депрессия, биполярное или тревожное расстройство, но афроамериканцы на 10% более склонны к проявлению ментальных расстройств, а латиноамериканцы на 40% чаще испытывают серьёзные проблемы с моральным состоянием. Статистика ещё хуже для американских индейцев и коренных жителей Аляски. И эти меньшинства вдвое меньше получают необходимого лечения или консультирования, чем белое население. Учёные видят в этом проблему и пытаются сделать медицину непредвзятой и доступной для каждого.

Медики призывают в срочном порядке устранить стигму, связанную с ментальными заболеваниями, которые ещё сильнее табуирует необходимое лечение для национальных меньшинств. Специалисты хотят найти способ увеличить инвестирование в исследования, направленные на улучшение психиатрической помощи в отношении меньшинств. Это включает в себя привлечение большего количества «цветных» людей в медицинские эксперименты и исследования.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме


Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Девушка спасла морского монстра от смерти

Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти...

Рекомендуем