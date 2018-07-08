Ученые: Умные женщины должны рожать детей от не совсем умных мужчин

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Американские ученые призвали современных женщин рожать детей от не совсем умных мужчин, если они хотят вообще создать семью. Дело в том, что умных мужчин на планете просто не хватает.

Опытные исследователи из Йельского университета во главе с профессором антропологии Марсией Инхорн пришли к выводу, что умным женщинам в современном мире стоит снизить планку и не ожидать всю жизнь такого же умного мужчину, если они хотят иметь семью. «Если женщины хотят найти партнера, с которым у них могут быть дети, им нужно присмотреться не только к интеллектуалам», - говорит Инхорн.

Профессор утверждает, что в 70 странах больше именно женщин, которые получили образование на университетском уровне, чем мужчин. В результате умных мужчин не хватает для всех представительниц прекрасного пола.