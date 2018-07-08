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Эксперты рассказали о преимуществах и рисках использования масла каннабидиола CBD

Сегодня, 10:10

Разбавленная маслом каннабидиола вода стала популярным средством в Великобритании, однако специалисты высказывают опасения по поводу данного препарата.

По словам доктора Эндрю Торнбера, ряд исследований не доказал стопроцентную полезность экстракта конопли. Вода с маслом каннабидиола теоретически может помочь при мышечной боли, тошноте, болезнях Паркинсона, осложнениях при диабете, депрессии и раке. Однако, как отметил эксперт, это пока только предположения, которые нельзя причислить к полноценным преимуществам. Потому, чтобы избежать рисков, людям следует принимать воду с маслом каннабидиола CBD максимально осторожно, в очень небольших дозах.

Предприниматели, занимающиеся продажей такого средства, считают его использование целесообразным, рассказывая о таком, как о чуть ли не революции в медицине. Они отмечают, что преимущество масла каннабидиола CBD является то, что, несмотря на свою сущность (экстракт конопли), оно не вызывает состояния эйфории, как другие каннабидиолы, а потому не относится к запрещённым.

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