Эксперты: Все люди являются экстрасенсами

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Каждый получит магические способности, если поймет простой закон Вселенной. Все мысли материальны и стоит это помнить при любых обстоятельствах.

Наверняка каждый замечал, что стоит ему только подумать о каком-либо человеке или искренне пожелать чего-то, так результат не заставит себя ждать. Эксперты со всего мира утверждают, что все люди являются экстрасенсами. Каждый человек представляет собой антенну, сигналы которой ловит Вселенная. Последняя, в свою очередь, отражает мысли и дает то, что у нее просят. Джеймс Аллен придерживался подобной мысли: «Мы лишь подумали - и с нами так произошло. Ведь жизнь вокруг - лишь нашей мысли зеркало».

Всем известен Джон Рокфеллер, которому удалось сколотить необъятное состояние. Оказывается, этот человек с детства мечтал заработать 100 тысяч долларов и дожить до 100 лет. В итоге постоянная мысленная мотивация привела к тому, что он заработал 192 миллиарда долларов, но прожил 97 лет. Из этого вышла отличная шутка: не все мечты сбываются.

Задача каждого в том, чтобы научиться правильно мыслить и в этом поможет простое правило: «Когда поверишь, тогда увидишь», автором его стал Уэйн Дайер. Писатель утверждал, что именно эта вера изменит жизнь. Для получения опыта и вдохновения от людей, у которых получилось, стоит посмотреть известный фильм «Секрет».

Следуя из этих мыслей можно предположить, что отличие обычного человека от экстрасенса состоит в том, что маг прекрасно осознает работу мыслей и владеет этим навыком, потому для него открыто информационное поле Вселенной. Так сказать, происходит сотрудничество, а возможности и ресурсы Вселенной безграничны.