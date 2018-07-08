VistaNews.ru


Призрак или НЛО?: Уфолог в Риме снял на видео два мистических объекта

Сегодня, 09:35

Уфолог по имени Рик на территории Рима снял на видео два мистических объекта, которые ужаснули специалиста. Эксперт стал утверждать, что ему удалось зафиксировать либо настоящий НЛО, либо призрака.

Охотник за НЛО на YouTube-канале публиковал загадочное видео, где показал мистические объекты, которые ему удалось снять из окна самолета. «Очередная ночная охота на НЛО показывает два неизвестных объекта в ночном небе. Я много путешествую по местам по всему миру, ища странные и загадочные удивительные вещи для съёмки видео, но с таким встречаюсь впервые», - написал Рик в описании к видео.

Видео, загруженное на YouTube, получило множество положительные отзывы от интернет-пользователей, подписчики канала Рика вполне уверены в достоверности НЛО, который показался над итальянским небом.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Уфолог снял на видео сразу три гигантских НЛО на грозовом небе

Уфолог снял на видео группу «алмазных» НЛО над Лос-Анджелесом

На юго-западе Казахстана на камеру сняли 4 синих НЛО

Главное за неделю

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

«Это фантом!»: Призрак погибшего в ДТП напугал россиян

 На фото засняли призрак погибшего в автокатастрофе красноярца....

Рекомендуем