Призрак или НЛО?: Уфолог в Риме снял на видео два мистических объекта

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Уфолог по имени Рик на территории Рима снял на видео два мистических объекта, которые ужаснули специалиста. Эксперт стал утверждать, что ему удалось зафиксировать либо настоящий НЛО, либо призрака.

Охотник за НЛО на YouTube-канале публиковал загадочное видео, где показал мистические объекты, которые ему удалось снять из окна самолета. «Очередная ночная охота на НЛО показывает два неизвестных объекта в ночном небе. Я много путешествую по местам по всему миру, ища странные и загадочные удивительные вещи для съёмки видео, но с таким встречаюсь впервые», - написал Рик в описании к видео.

Видео, загруженное на YouTube, получило множество положительные отзывы от интернет-пользователей, подписчики канала Рика вполне уверены в достоверности НЛО, который показался над итальянским небом.