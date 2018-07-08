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Лицо Волан-де-Морта засветилось в небе над Тамбовом

Сегодня, 09:25

Страшный силуэт на ночном небе напугал местных жителей.

Лицо главного злодея из книг «Гарри Поттер» Волан-де-Морта засветилось в ночном небе над Тамбовом. Местный житель опубликовал фотографии в социальных сетях. Автор сообщил, что данный загадочный объект летает близ его дома и издает странные сигналы уже второй день.

 В комментариях пользователи начали рассуждать, что же означает данное непонятное явление, ведь темный злодей является предвестником смерти, а в книгах его появление сопровождалось скорым нападением «пожирателей смерти». Некоторые горожане приняли данное свечение за нашествие инопланетян, а кто-то разглядел в силуэте Железного человека и даже квадрокоптер. Некоторые пользователи не поверили автору, и обвинили его в фотошопе.

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