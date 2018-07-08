Учёные научили ИИ редактировать аудио на пиксельном уровне

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Искусственный интеллект получил возможность редактировать музыкальные программы. Причём, самостоятельно.

Учёные научили ИИ редактировать аудио. И не просто так, а на пиксельном уровне. Это удалось специалистам, работающим в Массачусетском технологическом институте.

Созданный ими ИИ способен к просмотру видео, содержащего музыку. Затем он отделяет оттуда звуки и работает с ними. В частности, может сделать некоторые из них более мягкими или громкими.

Проект пока не получил своего названия. Сообщается, что ИИ смог на пиксельном уровне определить, как звучат конкретные инструменты и извлечь из трека именно эти звуки.

Учёные проинформировали, что сейчас созданный ими ИИ уже способен к идентифицированию звуков более, чем 20 инструментов, которые наиболее распространены.

Ранее это производилось исключительно человеческими усилиями. Сейчас для того, чтобы редактировать аудио, открываются огромные новые горизонты.

Учёные добились того, чтобы стало возможным пространственное расположение инструментов на пиксельном уровне.