Археологи нашли древнюю египетскую мумию с двумя головами

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Останки состояли из части тела ребенка и головы крокодила.

Турецкие власти недавно разрешили съемку единственной мумии, хранящейся в Стамбульском Дворце Топкапы. Древнюю египетскую мумию с двумя головами археологи нашли в одной из гробниц. Мумия была привезена из Египта в Турцию во время правления османского султана Абдулазиза в середине 19 века. Она хранилась во Дворце Йылдыз в Стамбуле, который в то время был официальной резиденцией султана, пока Абдулхамид II не приказал перевезти ее во дворец Топкапы.

Долгое время доступ к необычной мумии был закрыт, в отличие от шести других экспонатов, хранящихся в Стамбульском археологическом музее.

По мнению турецких экспертов, мумия Топкапы состоит из головы неизвестной древнеегипетской принцессы и головы и туловища нильской рептилии.

Легенда гласит, что принцесса Египта была убита пресмыкающимся в реке, и правитель того времени решили объединить оба тела веря в то, что ребенок в таком виде сможет обрести жизнь в загробном мире.

Турецкий историк Ибрагим Хаккы Коньяла в середине прошлого века сочинил историю про мумию. Он рассказывал, что жители Дворца Йылдыз однажды ночью испугались, когда услышали стук, доносящийся из сахарного хранилища дворцового комплекса, а на утро слуги нашли там голову крокодила.

Так слуга Хачи Сулейман решил отмстить придворному кондитеру за отказ его угостить. В ту страшную ночь Хаджи Сулейман сказал всем, что может избавиться от мумии, только если ему дадут конфеты, которые он хочет. Администрация дворца согласилась, и Хаджи Сулейман просто взял голову, которую он положил на сахарные мешки, и положил обратно к телу мумии, которое хранилось в склепе.

По словам историка, Хаджи Сулейман получил конфеты, а мумию перевезли в другое место, чтобы жители дворца могли спокойно жить.