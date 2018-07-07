Комета «Невероятный Халк» движется к Солнцу

Сегодня, 22:22

Астрономы обнаружили ее еще в сентябре 2017 года благодаря телескопу PANSTARRS, также ее размеры впечатляющие – как два Юпитера.

2 июля была замечена комета «Невероятный Халк» австралийцем Майклом Ягером. Однако через пару часов ее яркость увеличилась на 1600%, что показывает, что она движется к Солнцу. Ее примерный размер в диаметре равен 260 тысяч километров.

По мнению астрономов, она должна быть на самом близком расстоянии в ночь на 16 августа, находясь внутри орбиты Меркурия. Неизвестно, что может произойти с кометой PanSTARRS при попадании солнечных лучей – произойдет разрушение или наоборот, только усилит космическое тело.

Сообщается, что увидеть PanSTARRS уже можно высоко над горизонтом в северо-восточной части, но ближе к августу уже будет видна на небе.