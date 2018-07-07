VistaNews.ru


В кратере Луны замечены следы пришельцев

Сегодня, 21:03

Луна – естественный спутник Земли и за ним постоянно наблюдают. Последняя находка заставила мнения уфологов разделиться.

Специальная космическая аппаратура круглосуточно следит за спутником и на днях в кратере Луны были замечены три огонька, которых ранее не было видно. Ученые вверены, что это следы пришельцев: может, они только прилетели в «гости» или же это какие-то их приборы, установленные некоторое время назад. Другие же считают это подстановкой и фальсификацией, а третьи – это скопления льда и они просто засверкали от света.

К слову, и на Землю инопланетяне участились: почти ежедневно их видят на разных частях планеты.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Инопланетяне и миссия "Аполлон-11": Ученые объяснили истинную природу Луны

На снимках поверхности Луны в кратере заметили корабль пришельцев

Учёные: У Земли есть и второй естественный спутник

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем