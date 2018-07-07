В кратере Луны замечены следы пришельцев

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Луна – естественный спутник Земли и за ним постоянно наблюдают. Последняя находка заставила мнения уфологов разделиться.

Специальная космическая аппаратура круглосуточно следит за спутником и на днях в кратере Луны были замечены три огонька, которых ранее не было видно. Ученые вверены, что это следы пришельцев: может, они только прилетели в «гости» или же это какие-то их приборы, установленные некоторое время назад. Другие же считают это подстановкой и фальсификацией, а третьи – это скопления льда и они просто засверкали от света.

К слову, и на Землю инопланетяне участились: почти ежедневно их видят на разных частях планеты.