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Эксперты со всего мира считают, что дети с синдромом Дауна могут являются "плодами любви" между человеком и гуманоидом.

Такое предположение ученые высказывают из-за внешнего сходства "детей Солнца" с пришельцами, облики которых одинаково рисуют из покон веков. Также эксперты утверждают, что дети с синдромом Дауна обладают уникальным даром. Это объясняется тем, что такие люди рождаются с одинаковыми чертами характера и имеют уникальную силу, которая не имеет возможности проявляться на Земле и эксперты до сих пор не могут разгадать главные секреты этого заболевания.

Таким образом ученые нашли доказательства скрещивания пришельцев с людьми, но доказать это, как и наличие во Вселенной внеземного разума, пока не возможно. Предположение, что дети с синдромом Дауна рождаются от скрещивания людей и гуманоидов является всего лишь догадкой, так как женщины, рожающие таких детей, даже не знают, что они оказались материалом для экспериментов инопланетян.