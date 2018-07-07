VistaNews.ru


Ученые нашли доказательства скрещивания пришельцев с людьми

Сегодня, 21:47

Эксперты со всего мира считают, что дети с синдромом Дауна могут являются "плодами любви" между человеком и гуманоидом.

Такое предположение ученые высказывают из-за внешнего сходства "детей Солнца" с пришельцами, облики которых одинаково рисуют из покон веков. Также эксперты утверждают, что дети с синдромом Дауна обладают уникальным даром. Это объясняется тем, что такие люди рождаются с одинаковыми чертами характера и имеют уникальную силу, которая не имеет возможности проявляться на Земле и эксперты до сих пор не могут разгадать главные секреты этого заболевания.

Таким образом ученые нашли доказательства скрещивания пришельцев с людьми, но доказать это, как и наличие во Вселенной внеземного разума, пока не возможно. Предположение, что дети с синдромом Дауна рождаются от скрещивания людей и гуманоидов является всего лишь догадкой, так как женщины, рожающие таких детей, даже не знают, что они оказались материалом для экспериментов инопланетян.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Эксперты: 7000 пришельцев уже на Земле

Ученые: Тайна черепов "пришельцев" и древних инков раскрыта

“Единая Россия” в четвертый раз провела день благотворительности для “солнечных” детей

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем