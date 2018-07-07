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В Белгороде студенты создали два новых гоночных болида

Сегодня, 20:22

Они являются «заточенными» под международные технические требования. Новые авто стали плодом труда специалистов объединения Shukhov racing team.

В Белгороде студенты создали два новых гоночных болида. Они считаются гордостью Shukhov racing team.

Классификация первого болида, сделанного в Белгороде – это внедорожник, относящийся к типу «багги». Ему дали название «Технолог 1».

Второй болид, сделанный в Белгороде, стал очередной модификацией автомобиля, относящегося к классу Formula SAE. Ему дали наименование  Shark.

Таким образом, студенты в Белгороде реализуют свою проектную деятельность. Помимо того, они получают знания по самым разнообразным дисциплинам.

В апгрейде, которому были подвергли скоростные авто, в основе было внесение улучшений в подвеску. Сейчас гоночные способности болида способны развивать скорость до 134 км/час.

Существенно улучшенной оказалась рулёвка. Она стала намного более качественной.

«Технолог 1» - менее скоростной. Он может «развиться» лишь до 45 км/час. Его главным достоинством является повышенная проходимость.

Теперь этой машине предстоят испытания в виде 4-часовой гонки. Она станет серьёзным испытанием на то, чтобы подтвердить не только выносливость нового багги, но и его пилота.

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