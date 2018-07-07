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Умный ошейник спасет собаку от сердечного приступа

Сегодня, 18:52

Инженер Мэттью Эдвардс внезапно потерял своего пса, потому и придумал такое устройство. Гаджет оценили в 120 долларов, разработкой занимаются специалисты Kickstarter.

Умный ошейник под названием Dawg Tag спасет любую собаку от сердечного приступа. Девайс разработал инженер Мэттью Эдвардс, который потерял своего питомца. Устройство получило сенсоры и датчики, позволяющие измерять температуру тела животного и уровень влажности воздуха, что также влияет на самочувствие собаки. LED-сигнал сообщает хозяину, насколько высокий уровень перегрева.

Dawg Tag не боится воды, так что собака без труда может купаться и для этого нет необходимости снимать устройство. Сейчас разработчики трудятся над тем, что девайс смог информировать хозяина об опасности путем сообщения на смартфон. Предполагается, что на умный ошейник действительно будет спрос, так как критичный перегрев у собак может привести к сердечному приступу и неожиданной смерти.

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