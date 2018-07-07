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Чудо советской науки широко применялось в лесистой местности вдали о населённых пунктов.

Сегодня проблема клещей возымела огромную актуальность ввиду того, что паразиты массово кусают в разных регионах России, разнося при этом опасную инфекцию, вызывающую клещевой энцефалит. Минздрав РФ пытается предотвратить катастрофу путём кампании по вакцинации населения, однако несколько десятилетий назад с вредителями боролись в том числе и более радикальными мерами.

По словам доцента кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ Сергея Ивницкого, в 1970-х годах для истребления кровососов активно применялись чудо-машины. Их использовали для распыления на огромные территории отравляющих веществ, которые подобно ковровой бомбардировке уничтожали всех без разбора насекомых и мелких существ на десятках гектаров. «Адская машина» помогала в СССР избавиться от клещей в отдалённой местности при строительстве крупных промышленных или военных объектов. Таковым, к примеру, была Байкало-Амурская магистраль в Амурской области.

Во время строительства данной транспортной артерии у рабочих возникали проблемы с клещами. Оперативно решить её позволяли такие вот механизмы. За час они позволяли очистить от насекомых десятки километров леса и прилегающей территории. Действовала машина, правда, не долго, поскольку паразиты переселялись на обработанные территории с других мест после того, как действие яда прекращалось. В этой связи использование «адских» механизмов имело лишь локальный характер. Также их не применяли вблизи населённых пунктов ввиду высокой токсичности отравляющих веществ.

Ранее мы писали, что клещ стал причиной паралича 5-летнего ребенка.