Уфологи: К разрушению крупнейшего телескопа на Земле причастны инопланетяне

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Пришельцам стало невыгодно, чтобы люди использовали «Грин Бэнк».

Самый большой телескоп «Грин Бэнк» был построен в США в 1960-е годы. Его постройка ознаменовала начало новой эпохи изучения космоса. Огромный комплекс должен был выполнять задачу космического мониторинга, а также использоваться для совершения новых открытий в области астрофизики. К сожалению, «Грин Бэнк» проработал совсем недолго.

Уже спустя какое-то время после ввода в эксплуатацию его антенны начали рассыпаться на глазах от малейших дуновений ветра. Тогда как правительство всю вину возложило на подрядчиков, уфологи выдвинули свою версию. Исследователи считают, что к разрушению крупнейшего телескопа на Земле могут быть причастны инопланетяне. Они опасались, что с помощью сверхмощного оборудования человечество сможет познать истину, к которой оно ещё было не готово. Косвенным подтверждением этой версии стали показания сотрудников «Грин Бэнка». Они практически все заявляли, что предпосылок к выходу из строя новейшего и современного по тем временам оборудования не было.

Ранее уфологи заявили, что пришельцы не позволят человеку поселиться на Марсе. Красная планета скрывает слишком много загадок, раскрыть которые люди просто не должны.