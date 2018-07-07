Эксперт: Группу на перевале Дятлова могли убить таинственные женщина и мужчина

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Житель Урала Валентин Дегтерев сделал невероятное открытие: на фото группы Игоря Дятлова ему удалось обнаружить «необъяснимое». Он опубликовал новые подробности трагической гибели группы на перевале. Открывшиеся сейчас обстоятельства, делают гибель людей еще более необъяснимой и загадочной.

Уральский эксперт изучил фото туристической палатки и пришел к выводу, что она в клочья разорвана. Об этих уликах он пишет: «объяснить их никто не может, а уголовное дело было изначально сфальсифицировано так, что правда и вымысел в нем переплелись». По версии следствия, туристы сами порвали палатку, но Дегтерев считает ее надуманной: «Разрезы идут по ней хаотично. Часть из них однозначно сделана снаружи палатки».

Исследователь также заметил на нескольких снимках нож в кармане одного из членов группы и предмет, похожий на пистолет или ракетницу. Дегтерев написал: «Ни того, ни другого в описях найденных вещей я не обнаружил». Это говорит о том, что группу на перевале Дятлова могли убить таинственные женщина и мужчина

Уральский радиолюбитель также указал на неизвестного мужчину средних лет с усами, который попал в группу вместе дятловцами. «Это не Семен Золотарев, так как одет в темную одежду и имеет другой рост и телосложение», - пишет исследователь. Кем является этот человек, почему он находится рядом с группой, откуда он там взялся, остается загадкой. Любые упоминания о нем утеряны навсегда.

Кроме загадочного мужчины, Дегтерев сумел разглядеть неизвестную женщину в очках. Она очень похожа на Зинаиду Колмогорову, которая сначала путешествовала с дятловцами. Участники разделились в городе Ивдель, однако нигде не упомянуто, что с ними кто-то еще был». Уральский аналитик считает, что это одна из самых запутанных историй о трагической гибели туристов.