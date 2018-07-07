VistaNews.ru


Эксперт: Группу на перевале Дятлова могли убить таинственные женщина и мужчина

Сегодня, 18:06

Житель Урала Валентин Дегтерев сделал невероятное открытие: на фото группы Игоря Дятлова ему удалось обнаружить «необъяснимое». Он опубликовал новые подробности трагической гибели группы на перевале. Открывшиеся сейчас обстоятельства, делают гибель людей еще более необъяснимой и загадочной.

Уральский эксперт изучил фото туристической палатки и пришел к выводу, что она в клочья разорвана. Об этих уликах он пишет: «объяснить их никто не может, а уголовное дело было изначально сфальсифицировано так, что правда и вымысел в нем переплелись». По версии следствия, туристы сами порвали палатку, но Дегтерев считает ее надуманной: «Разрезы идут по ней хаотично. Часть из них однозначно сделана снаружи палатки».

Исследователь также заметил на нескольких снимках нож в кармане одного из членов группы и предмет, похожий на пистолет или ракетницу. Дегтерев написал: «Ни того, ни другого в описях найденных вещей я не обнаружил». Это говорит о том, что группу на перевале Дятлова могли убить таинственные женщина и мужчина

Уральский радиолюбитель также указал на неизвестного мужчину средних лет с усами, который попал в группу вместе дятловцами. «Это не Семен Золотарев, так как одет в темную одежду и имеет другой рост и телосложение», - пишет исследователь. Кем является этот человек, почему он находится рядом с группой, откуда он там взялся, остается загадкой. Любые упоминания о нем утеряны навсегда.

Кроме загадочного мужчины, Дегтерев сумел разглядеть неизвестную женщину в очках. Она очень похожа на Зинаиду Колмогорову, которая сначала путешествовала с дятловцами. Участники разделились в городе Ивдель, однако нигде не упомянуто, что с ними кто-то еще был». Уральский аналитик считает, что это одна из самых запутанных историй о трагической гибели туристов.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В трагедии на перевале Дятлова могут быть замешаны шаманы

Группу Дятлова преследовали инопланетяне

На перевале Дятлова найден труп пропавшего 10-го туриста

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем